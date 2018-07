Nach zwei Wochen Pause aufgrund der E3 und einigen Geburtstagen in der Familie bin ich auch mit dem Forza Motorsport 7 #Forzathon zurück. Bedenkt, dass es keine Erfolge mehr für den Abschluss gibt. Dafür dürft ihr euch auf eine Forza Edition freuen. Die Aufgaben sind dank Drifts ein wenig abwechslungsreicher. Spektakulär allerdings nicht. In Forza Motorsport ist dies allerdings auch schwer, da Horizon hier deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Wenn ihr euch die drei Autos aus dem aktuellen #Forzathon schnappen möchtet, könnt ihr im Forza Motorsport 7 #Forzathon KW 26 Guide alle dafür nötigen Aufgaben nachlesen.

Neuwagengeruch

Herausforderung 1

Ihr sollt drei Rennen in einem Fahrzeug aus dem Jahr 2018 gewinnen. Da wir hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, wählen wir in Freies Spiel die Umgebung „Lime Rock“. Ein Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Dauer und ohne Drivatare geht besonders schnell. Ein passendes Fahrzeug findet ihr, indem ihr bei der Filterung nach Jahr sortieren lasst. Passende Wagen sind zum Beispiel der 2018er Bugatti Chiron oder der 2018 Kia Stinger. Fehlt euch ein passender Wagen, mietet ihr euch ein Fahrzeug.

Da ihr insgesamt drei Rennen gewinnen müsst, hängt ihr zwei weitere dran.

Eure Belohnung: 2013 Abarth Punto Supersport

Beieinander Halten

Herausforderung 1

Ihr sollt auf der Gesamtstrecke von „Sonoma Raceway“ 5.000 Driftpunkte in einer Runde sammeln. Dafür geht ihr in Freies Spiel und erstellt euch ein passendes Rennen. Außerdem solltet ihr ein Fahrzeug wählen, welches für Drifts geeignet ist. Hier bieten sich Fahrzeuge wie der 2000 Nissan Silvia Spec-R oder der 1992 Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion an. Beide sind auch ohne passendes Drift-Setup zu gebrauchen, wenngleich euch ein solches einen zusätzlichen Vorteil verschafft. Fahrhilfen wie die Stabilitätskontrolle sollten ebenfalls deaktiviert werden, wenn ihr diese sonst nutzt. Hilfen wie Automatikschaltung sind hingegen kein Problem. Als Renndauer bieten sich drei oder vier Minuten an – je nach euren Fähigkeiten. Mit vier Minuten geht ihr auf Nummer sicher.

Die ausgedehnten Kurven eignen sich gut für ein paar längere Drifts. Zwei bis drei reichen schon und ihr habt eure Punkte sicher. Aber auch wenn euch dies nicht gelingen sollte, bleibt genug Luft für viele kurze Drifts. Die Strecke gibt auch da genug her.

Für einen Drift müsst ihr euer Fahrzeug in Querlage bringen, weshalb etwas Fingerspitzengefühl gefragt ist. Anfänger sollten sich beim Tempo etwas zurücknehmen und die Drifts nicht zu lang ziehen, damit das Fahrzeug nicht ausbricht. Auch ist es nicht nötig, das Auto komplett in Querlage zu bringen. Es reicht eine leichte Querlage. Die ist für Anfänger auch leichter zu halten und wird in den Kurven fast schon von allein erreicht.

Herausforderung 2

Wir bleiben bei Driftrennen. Dieses Mal ist die Stecke egal – aber als Szenario ist Regen vorgegeben. Als Strecke könnt ihr zum Beispiel die beliebte Driftstrecke Maple Valley nutzen. Ihr müsst dieses Mal in einer Runde 4.000 Punkte schaffen. Die dürften kein Problem sein. Für die Dauer eignen sich wieder drei bis vier Minuten. Lasst ihr es gern langsam angehen, eher vier.

Eure Belohnung: 1977 Holden Torana A9X Forza Edition

Nicht Auslassen

Herausforderung 1

Ihr sollt ein Rennen in der Umgebung „Lime Rock“ fahren, was ihr bereits mit „Neuwagengeruch“ Herausforderung 1 erledigt haben solltet. Ansonsten könnt ihr fix ein 30-sekündiges Rennen auf Zeit abschließen.

Herausforderung 2

Ihr bleibt bei Lime Rock, müsst dieses Mal aber die Wagengruppe „NASCAR“ nutzen. Auch hier tun es wieder 30 Sekunden bei einem Rennen auf Zeit.

Herausforderung 3

Ihr bleibt bei Lime Rock, aber wählt nun ein Rundstreckenrennen mit drei Runden und als Streckenvariante „Gesamtstrecke, Alternativ“. Außerdem muss das Fahrzeug aus der Gruppe „Sporttourenwagen-Ikonen“ kommen.

Eure Belohnung: 2018 Tamo Racemo



Habt ihr die aktuellen Aufgaben erledigt, ist euer virtueller Fuhrpark um drei Fahrzeuge reicher. Darunter immerhin eine Forza Edition. Bis kommenden Freitag habt ihr Zeit – dann startet das Folgeevent.