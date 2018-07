No Man’s Sky Inventar vergrößern Guide

Zu Spielbeginn ist euer Inventar in No Man’s Sky sehr begrenzt. Damit ihr bergeweise Rohstoffe, Wertgegenstände und anderen Kram mit euch herumtragen könnt, solltet ihr dieses möglichst früh im Spiel erweitern. Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Wie ihr euer No Man’s Sky Inventar vergrößern könnt, erkläre ich euch in diesem Guide.

Inventarplätze mit Units kaufen

Raumstationen bieten die Möglichkeit zusätzliche Inventarplätze zu kaufen. Dabei gibt es allerdings einen Haken. Pro Raumstation gibt es nur einen Slot. In jedem System gibt es nur eine Raumstation. Zumindest habe ich bisher kein System bereist, bei dem dies nicht der Fall gewesen wäre. Je mehr Slots euer Inventar hat, desto teurer wird es. Units lassen sich zum Glück schon in den ersten Spielstunden leicht und schnell verdienen. Eine Methode zeige ich euch hier.

Inventarplätze per Abwurfkapsel erweitern

Ihr könnt schon auf einem der ersten Planeten euer Inventar um etliche Plätze erweitern. Dafür braucht ihr zunächst einen Terrainmanipulator, das Rezept für Antimaterie und eine tragbare Raffinerie (1 Metallplatte, 30 Sauerstoff). Sobald ihr diese Sachen habt, solltet ihr euch auf die Suche nach Abwurfkapseln begeben. Dafür scannt ihr den Planeten aus der Luft und im Tiefflug. Haltet nach unbekannten Gebäuden Ausschau, die mit einem blauweißen Symbol gekennzeichnet werden. Fliegt hin und verlangsamt euer Tempo, sodass ihr von oben prüfen könnt, ob unten eine Abwurfkapsel ist. Auf diese Art lassen sich die Kapseln schnell lokalisieren. Habt ihr eine erspäht, landet ihr.

Pro Abwurfkapsel ist eine Inventarerweiterung verfügbar. Vorher müsst ihr diese aber reparieren. Dafür benötigt ihr folgende Materialien:

45 Natriumnitrat

40 Sauerstoff

1 Antimaterie

55 Ionisiertes Kobalt

Für Natriumnitrat müsst ihr Natrium in der Raffinerie verarbeiten. Natrium findet ihr mit dem Scanner. Sucht gelbe Symbole mit der Bezeichnung Na. Kisten beinhalten ebenfalls oft Natrium und manchmal könnt ihr es in größeren Mengen von einer Art gelben Edelsteinen gewinnen.

Sauerstoff findet ihr mit dem Scanner. Entsprechende Pflanzen haben ein rotes Symbol und sind mit O2 beschriftet. Gefährliche Flora ist ebenfalls oft ein guter Lieferant für Sauerstoff.

Für Antimaterie benötigt ihr 25 chromatisches Metall und 20 verdichteten Kohlenstoff. Auch hierfür ist die Raffinerie Pflicht. Chromatisches Metall erhaltet ihr, wenn ihr Kupfer verarbeitet. Dieses findet ihr am häufigsten in Form von größeren Vorkommen. Manchmal auch in Depots oder von kleineren Felsen. Für die großen Vorkommen braucht ihr den Terrainmanipulator. Für verdichteten Kohlenstoff verarbeitet ihr Kohlenstoff. Mit Glück könnt ihr ihn auch direkt abbauen – von größeren roten Kristallen. Die Antimaterie craftet ihr über das Inventar.

Für ionisiertes Kobalt benötigt ihr Kobalt als Ausgangsbasis. Dafür müsst ihr Kobalt in der Raffinerie weiterverarbeiten. Kobalt findet ihr bei vielen Höhleneingängen und unterirdisch in Höhlensystemen.

Eure Raffinerie könnt ihr mit Kohlenstoff betreiben. Dafür zerstört ihr einfach Pflanzen. Denkt dran, das Gerät nach Verwendung wieder in eurem Inventar zu verstauen.

Habt ihr alle Items zusammen, repariert ihr damit die kaputte Technologie der Abwurfkapsel. Anschließend könnt ihr interagieren und erhaltet einen neuen Inventarslot für euren Exo-Anzug.

Die Items für die Reparatur findet ihr erfahrungsgemäß immer in der Nähe der Kapseln. Ihr könnt allerdings vorsichtshalber einen Vorrat anlegen und mit euch führen. Achtet stets darauf, wenn ihr an den dafür nötigen Materialien vorbeikommt und nehmt sie mit.

Manchmal findet ihr Navigationsdaten, die euch direkt zu einer Kapsel führen, wenn ihr einen Signalsbooster verwendet. Die verkaufe ich persönlich aber lieber gegen Units, da sie viel Wert haben. Wenn ihr erst einmal ein paar Kapseln aus der Luft gesucht habt, geht es flott. Außerdem findet ihr so zahlreiche andere interessante Orte.

Das Inventar eures Raumschiffes könnt ihr vergrößern, indem ihr euch eines mit mehr Plätzen kauft, ertauscht oder durch Reparatur eines abgestürzten Schiffes erspielt. Euer Multiwerkzeug könnt ihr ebenfalls durch ein größeres ersetzen. In Siedlungen und Raumstationen werden oft welche zum Kauf angeboten.

Bildquelle: Eigene Screenshots und Videos von dem Spiel No Man’s Sky.