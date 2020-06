Die Animal Crossing: New Horizons Hochzeitssaison hat begonnen. Seit heute könnt ihr auf Harvey’s Insel reisen und das neue Event mit Rosina und Björn spielen. Einmal pro Tag könnt ihr an dem Event teilnehmen. Als Belohnung winken Liebeskristalle, mit denen ihr euch neue und exklusive Eventgegenstände holen könnt.

Wie funktioniert die Animal Crossing: New Horizons Hochzeitssaison Event?

Ihr müsst zum Flughafen gehen und zu Harveys Insel reisen. Dort angekommen lernt ihr Rosina und Björn kennen, die ihren Hochzeitstag mit einem Fotoshooting feiern möchten. Hier kommt ihr ins Spiel. Rosina bittet euch, eine Szene ihrer Hochzeit nachzustellen. Die passende Dekoration stellt euch das Paar zur Verfügung.

Richtet den Raum ein und bringt möglichst viele Eventgegenstände darin unter. Ihr könnt eine Reihe von Bänken aufstellen und jede Menge Wandschmuck aufhängen. Vergesst nicht die Kamera zu drehen, um auch die Seitenwände dekorieren zu können. Wichtig ist, auf das Thema zu achten. Heute etwa soll es niedlich sein und mit den Farben rosa und weiß gearbeitet werden. Je nachdem was Rosina von euch wünscht, könnt ihr Möbel an kommenden Tagen auch umgestalten. Ergänzen könnt ihr nach Belieben mit eigenen Dekorationen, die ihr bereits freigeschaltet habt.

Habt ihr dekoriert, müsst ihr noch ein Foto schießen und es anschließend Rosina zeigen. Als Dankeschön erhaltet ihr eine Hochzeitsbank, die ihr als Dekoration mit auf eure Insel nehmen könnt. Außerdem schenkt euch Rosina Liebeskristalle.

Animal Crossing: New Horizons Liebeskristalle

Je besser ihr euer Foto hinbekommt, desto mehr Liebeskristalle sind möglich. Dafür müsst ihr möglichst viel Deko unterbringen, die den Vorstellungen von Rosina entspricht. Optisch ansprechend muss das Foto übrigens nicht werden, die Menge macht es. Sprecht mit den Liebeskristallen Björn an. Er bietet euch dafür Event-Gegenstände. Das Angebot wird sich im Laufe des Monats erweitern. Aktuell erhaltet ihr die folgenden Items:

Animal Crossing New Horizons Hochzeitssaison Eventitems

Itemname benötigte Liebeskristalle Gegenstand Hochzeitsbank 5 Hochzeitswandschmuck 3 Weiß-Hochzeitstapete 12 Weiß-Hochzeitsboden 12 Blau-Hochzeitsteppich 4

Die Sachen schickt euch Björn per Post. Ihr erhaltet sie also am nächsten Tag. Die Dinge könnt ihr an eurer Werkbank umgestalten, so wie dies auch bei der Dekoration im Fotostudio möglich ist. Damit ihr euch möglichst viele Eventgegenstände holen könnt, solltet ihr im Juni täglich bei Harvey vorbeischauen, um ein Foto von Rosina und Björn zu knipsen.

Gut zu wissen: Wohnen mehrere Spieler auf der Insel, kann jeder das Event spielen und jeder Spieler erhält seine eigenen Liebeskristalle.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Animal Crossing: New Horizons