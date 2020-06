minecraft_dungeons_geheimnisse

Gruselige Gruft … coming soon.

In Minecraft Dungeons gibt es jede Menge Geheimnisse. Wir haben sie für euch ausfindig gemacht und zeigen euch in diesem Beitrag, wonach ihr Ausschau halten solltet. Die Truhen die ihr auf den Bildern seht tauchen oft erst auf, wenn ihr euch in der Nähe befindet.

Es sind nicht immer alle Geheimnisse in einer Mission zu finden. Das Spiel hat einen RNG-Faktor. Die Missionen als solche sind gleich. Die Perspektive ändert sich allerdings. Dadurch sind Geheimnisse manchmal nicht da oder sie sehen bei euch etwas anders aus. Auch unabhängig von der Perspektive sind nicht immer alle Geheimnisse in einer Mission da. Die Geheimnisse bestimmt das Spiel bei Missionsstart zufällig. Eine Ausnahme sind die Runen, die ihr für die Freischaltung eines geheimen Levels benötigt. Diese sind Teil eines größeren Rätsels und tauchen erst auf, wenn ihr es aktiviert. Einen ausführlichen Guide dafür findet ihr an dieser Stelle.

Es gibt zudem noch einige Karten, die neue geheime Missionen freischalten. Auch dazu findet ihr hier einen separaten Guide.

Da die Geheimnisse in Minecraft Dungeons zufällig erscheinen, ist der Guide möglicherweise nicht vollständig. Einige Geheimnisse haben wir erst nach unzähligen Durchläufen in einer Mission erhalten. Sollten wir über weitere Geheimnisse stolpern, werden wir den Guide um diese ergänzen.

Die Suche nach Geheimnissen könnt ihr euch leichter machen, indem ihr in den Einstellungen einige Änderungen vornehmt. Geht dafür in den Bereich Audio und achtet auf 100 Prozent bei SFX-Lautstärke. Musik und Hintergrund solltet ihr reduzieren, wenn ihr gezielt Geheimnisse sucht. Das folgende Video demonstriert, worauf ihr achten müsst (mit Ton ansehen). Hört ihr das summende Geräusch? Dieses ertönt in der Nähe von Geheimnissen und Truhen.

Oft verschwindet es, wenn ihr das Geheimnis entdeckt habt. Manchmal bleibt es aber auch. Möglicherweise ein Bug.

Startet ihr eine Mission, könnt ihr die Karte öffnen, indem ihr die entsprechende Taste gedrückt haltet. Beim Xbox One-Controller ist dies zum Beispiel Steuerkreuz unten, bei der Tastatur M. Unten links seht ihr, wie viele Geheimnisse in eurer Mission zu finden sind.

Tintenfischküste (Tutorial)

Geheimnis #1

Das erste Geheimnis im Spiel, zu finden im Tutorial. Den Zugang findet ihr neben einer Truhe mit Vorräten. Neben dem Haus steht eine Windmühle. Das Video oben zeigt dieses Geheimnis.

Geheimnis #2

Wenn ihr die Treppe herunterkommt, erwartet euch das zweite Geheimnis. Der Zugang ist gut versteckt, beim Baum. Achtet auf meinen Charakter, der weiß hervorgehoben ist. Schlüpft ihr durch die Lücke und geht zum Haus, erscheint die Truhe.