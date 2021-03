Animal Crossing: New Horizons „Deine Insel im März“-Trailer

Mit dem März ist ein neuer Monat angebrochen. Was erwartet euch die nächsten Wochen in Animal Crossing: New Horizons auf eurer Insel? Ein heute veröffentlichter Trailer zum Spiel fasst für euch zusammen, worauf ihr euch freuen dürft. Zu den Highlights gehören die neuen Gegenstände im Stil von Super Mario. Mit denen könnt ihr euch einen neuen Look zulegen und eure Insel passend gestalten.

Bis zum 17. März erhaltet ihr im Spiel zudem einige besondere Items rund um den Kleeblatttag. Frühlingsbambus findet ihr in Animal Crossing: New Horizons nur im Frühling, der im Spiel auf der Nordhalbkugel nun angebrochen ist. Aus dem Material könnt ihr eine Reihe von Gegenständen basteln. Den Trailer könnt ihr euch wie gewohnt unter dieser Meldung anschauen. Was ist euer Highlight im März?

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo