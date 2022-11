Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 44 – Willkommen in UK

Kapitel 1: Neue Anfänge

In dieser Woche muss für den Weekly #Forzathon das Coverauto von Forza Horizon 4 gefahren werden: 2018 McLaren Senna. Das Auto kann über die derzeitige Festival-Spielliste erhalten werden. Dafür ist die Kachel Sammelobjekte „Alex-Lieferung“ zu vergolden. Dies ist der Fall, wenn ihr 10 Horizon UK Bonustafeln zerstört habt. Weitere Details zu der aktuellen Festival-Spielliste sind in diesem Guide zu finden.

Der 2018 McLaren Senna kann zudem bei der Automesse für 1.000.000 Credits gekauft werden. Über Gebote ist im Auktionshaus bei entsprechendem Glück eine Ersparnis drin. Sofortkaufen-Preise liegen derzeit über dem Messepreis. In dieser Woche ist kein Tuning notwendig, optional aber natürlich nutzbar. Mit Tuning könnt ihr Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung erhöhen und optimieren. Senna Tuningvorschlag: 838 677 233.

Kapitel 2: Keine Grenzen

Ihr sollt fünf ultimative Geschwindigkeits-Fähigkeiten in eurem Senna erledigen. Für eine ultimative Geschwindigkeits-Fähigkeit müsst ihr zunächst ein hohes Tempo erreichen. 320 km/h sind dafür nötig. Das Tempo allein genügt noch nicht für die Fähigkeit. Sobald ihr die Geschwindigkeit erreicht habt, muss das Tempo für eine Weile gehalten werden. Überschreiten des Tempos ist möglich, unterschreiten dürft ihr es nicht.

Nach einer Weile wird euch eine ultimative Geschwindigkeits-Fähigkeit angezeigt. Versucht das Tempo zu halten, bis ihr alle fünf Fähigkeiten erhalten habt. Die Fähigkeit bekommt ihr immer wieder, solange ihr auf oder über der nötigen Geschwindigkeit bleibt. Am einfachsten geht dies auf der Autobahn. Fallen euch Fahrten bei so hohem Tempo mit Verkehr schwer, könnt ihr auf den nicht ganz so dichten Onlinemodus setzen oder die folgende Blaupause nutzen, die es möglich macht eine leere Autobahn zu befahren. Nutzt ihr die Blaupause, müsst ihr am Anfang wenden, da sich dies nicht anders erstellen ließ: 123 351 397. Nach Erhalt der Fähigkeiten könnt ihr per Hupe das Event beenden.