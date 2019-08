Fire Emblem: Three Houses Teestunden – Charaktere ohne Haus Guide

In diesem Guide dreht sich alles um die Teestunden mit den jenen Charakteren in Fire Emblem: Three Houses, die keinem Haus angehören. Welche Teesorten mögen diese Charaktere? Welche Gesprächsthemen kommen beim Gegenüber gut an und welche Reaktionen sollte Byleth im Anschluss zeigen, wenn sie zuvor mit den Gesprächsthemen richtig gelegen hat? Auf diese Fragen findet ihr hier eine Antwort.

Möchtet ihr mehr über die Teestunden allgemein wissen, könnt ihr hier einen Blick in meinen Guide zum Feature werfen. Habt ihr die Teestunden noch nicht im Spiel freigeschaltet, findet ihr hier eine kurze Anleitung dazu.

Die Charaktere in diesem Guide sind alle nach Alphabet sortiert, damit ihr leichter den Überblick behaltet. Die Gesprächsthemen und Reaktionen sind farbig dargestellt. Rote Antworten und Themen überzeugen euren Besuch zur Teestunde nicht. Mit den grünen Themen und Reaktionen liegt ihr goldrichtig.

Der Guide ist work in progress, da es Dutzende Spielstunden dauert, sämtliche Optionen bei den Teestunden zu testen und diese gleichzeitig zu dokumentieren, um sie schließlich in Tabellen zu verarbeiten.

Fire Emblem: Three Houses Teestunden – Charaktere ohne Haus

Catherine

Gesprächsthemen Catherine

Fähige Kameraden … Träume für die Zukunft … Arbeitszeiten der Wachen … Die ideale Beziehung ... Unser erstes Treffen ... Die Existenz der Wappen … Die Zukunft … Ich möchte mehr wissen ... Erinnern an die Akademie ... Heutiges Befinden ... Ein guter Ratschlag ... Jemand Bewundernswertes … Knappe Angelegenheiten ... Waffenpflege ... Die letzte Schlacht ...

Reaktionen Catherine

Dein Spitzname ist "Bleicher Dämon". Ganz nett. Aber "Catherine Donnerschlag" ist besser. Kommentieren Tee trinken Widersprechen Du kennst dich mit Kriegsstrategie aus, nicht nur mit dem Schwert. Vielleicht sollte ich das auch mal lernen. Lachen Tee trinken Ermutigen

Cyril

Gesprächsthemen Cyril

Gern gesehene Geschenke … Schuluniformen … Das Essen im Speisesaal ... Perfekte Rezepte ... Nette Verbündete ... Kinder auf dem Markt ... Veränderungen … Heutiges Befinden ... Was beunruhigt … Danke für alles ... Das Alter erraten ... Klassen, die gefallen …

Reaktionen Cyril

Rhea scheint Gefallen an Euch gefunden zu haben, Magistra. Ich weiß nicht, wieso. Tee trinken Nicken Seufzen

Shamir

Gesprächsthemen Shamir

Ein neues Strategem … Einladung zu Abendessen … Fähige Kameraden ... Als wir gemeinsam lachten ... Mögliche Trainingspartner … Danke für alles ... Das Essen im Speisesaal ... Ich hörte einige Gerüchte … Knappe Angelegenheiten ... Katzen ... Klassen, die gefallen ... Aussicht auf der Brücke ... Die Existzenz der Wappen ... Träume für die Zukunft ... Die ideale Beziehung ... Verlässliche Verbündete ... Kinder auf dem Markt ...

Reaktionen Shamir

Konversation liegt mir nicht. Wenn ich dich langweile, kann ich gerne wieder gehen. Widersprechen Das Schwert des Schöpfers … Ein interessantes Relikt. Kommentieren Nicken Ha. Du hast immer einen interessanten Gesichtsausdruck. Tee trinken Erröten

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Fire Emblem: Three Houses